Sinner e Bocelli due eccellenze italiane che si incontrano | il commovente video di Polvere e Gloria

E’ stato pubblicato il video di “ Polvere e Gloria “, il brano di Andrea Bocelli con il featuring di Jannik Sinner, definito come un dialogo musicale tra due eccellenze italiane, che fonde opera e narrazione, due percorsi diversi guidati dalla stessa passione. “Polvere e Gloria” è cantata sia in italiano che in inglese da Andrea Bocelli, mentre Jannik Sinner parla, quasi come se stesse pensando ad alta voce. Nel brano si alternano la voce operistica del tenore e le parole dell’atleta, che risuonano come note di vita: “ Migliora ogni giorno, il talento non esiste, va guadagnato “. IL VIDEO DI “POLVERE E GLORIA”. 🔗 Leggi su Oasport.it