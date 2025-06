Sinner dopo la sconfitta con Bublik | Mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon

Dopo una battuta d’arresto a Halle contro Bublik, Jannik Sinner decide di prendersi una pausa prima di affrontare Wimbledon, dimostrando che anche i campioni sanno come gestire le sconfitte con maturità e determinazione. Un messaggio di forza e resilienza che ispira tutti gli appassionati di tennis: il ritorno in campo sarà ancora più deciso. Perché ogni passo indietro è solo un’opportunità per prepararsi al grande salto successivo.

“Non tutti i giorni vanno come vorresti e questo fa parte del gioco. Grazie al torneo di Halle e a tutti i miei fan per il supporto. Congratulazioni a Bublik”. Jannik Sinner ha commentato così, sui social, la sconfitta nel secondo turno del torneo di Halle contro il kazako Alexander Bublik, numero 45 al mondo (leggi qui). Poche ore dopo il ko in Germania, Sinner ha affidato a Instagram i suoi pensieri. “Ora mi prendo qualche giorno di riposo prima di Wimbledon, una settimana per resettare e prepararmi. Ci vediamo presto” ha continuato Sinner, che per la prima volta da Bercy 2023 non raggiunge almeno i quarti di un torneo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

