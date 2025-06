Sinner dopo la sconfitta con Bublik | Lui è stato molto bravo un po’ di pausa mi serve

Dopo la sconfitta con Bublik ad Halle, Jannik Sinner dimostra tutta la sua maturità e determinazione. Nonostante il peso della sconfitta, il giovane talento italiano riconosce l'importanza di prendersi una pausa prima di affrontare Wimbledon, per ricaricare le energie e tornare più forte che mai. La sua lucidità e consapevolezza emergono come punti di forza, pronti a guidarlo verso nuove vittorie. Ora, per Sinner, il futuro è ancora tutto da scrivere.

Jannik Sinner si è arreso ad Aleksandr Bublik nel torneo ATP di Halle, congedandosi dai prati tedeschi con un bilancio agrodolce. La sconfitta pesa, ma il numero uno d’Italia mantiene la lucidità: “ Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon ”, ha dichiarato, lasciando trasparire una consapevolezza maturata anche nella sconfitta. Un primo set convincente, poi il calo. Il match era partito bene per Sinner, che ha imposto il proprio ritmo nel primo set, dimostrando di trovarsi sempre più a proprio agio anche sull’ erba, superficie che in passato gli aveva riservato meno soddisfazioni. “ Ho giocato un buon tennis, avevo sensazioni positive. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner dopo la sconfitta con Bublik: “Lui è stato molto bravo, un po’ di pausa mi serve”

In questa notizia si parla di: sinner - sconfitta - bublik - pausa

Ruud dopo la sonora sconfitta: “Ecco cosa penso di Sinner!”. Che parole! - Dopo la sonora sconfitta, Ruud esprime il suo pensiero su Sinner. Un punteggio schiacciante che, sebbene dica molto, non racconta l'intera storia.

RECHARGE ?Sinner dopo la sconfitta ad Halle con Bublik: “Nel primo set ho giocato un buon tennis, ho avuto le mie chance nel secondo, con tante palle break, lui ha sempre servito bene. Nel game in cui mi ha breakkato ha giocato molto bene, sull'erba Vai su X

BUBLIK ELIMINA SINNER A HALLE Jannik, dopo aver vinto il primo set, viene rimontato e battuto al terzo set da Alexander Bublik che avanza così ai Quarti! Vai su Facebook

La delusione di Sinner dopo la sconfitta contro Bublik: «Mi servirà qualche giorno di pausa pre Wimbledon»; Sinner dopo il ko ad Halle: 'Mi servirà qualche giorno di pausa'. VIDEO; Sinner battuto da Bublik: Lui è stato molto bravo, un po' di pausa mi serve. I punti più belli.

Sinner battuto da Bublik: "Lui è stato molto bravo, un po' di pausa mi serve". I punti più belli - Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon, poi abbiamo una settimana per prepararci. Da msn.com

Sinner stop dopo 8 finali di fila: "Onestamente un po' di pausa mi fa bene" - Mi serve qualche giorno di pausa prima di Wimbledon, poi abbiamo una settimana per prepararci. Lo riporta msn.com