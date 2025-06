sinner crolla e dice addio a soldi e punti quanto ha perso il numero 1 al mondo

Sinner crolla, perdendo soldi e punti preziosi, e il suo cammino nel 2025 si interrompe agli ottavi di Halle. Dopo la vittoria nel 2024, il tennista azzurro affronta una sorprendente battuta d’arresto contro Bublik, lasciando emergere dubbi sull’approccio al torneo. Quanto ha perso il numero uno al mondo? E come reagirà Sinner a questa battuta d’arresto? La sfida ora è capire se saprà risollevarsi più forte di prima.

Vittoria nel 2024 e uscita a sorpresa agli ottavi in questo 2025. Jannik Sinner è stato eliminato all’ATP 500 di Halle per mano (o per meglio dire racchetta) di Bublik. Il numero 1 al mondo l’ha presa con filosofia, forse fin troppa. Secondo alcuni l’approccio al torneo non sarebbe stato dei migliori. Dopo quanto accaduto con Alcaraz, la sua pare fosse a Wimbledon. Ha infatti spiegato: “Qualche giorno di riposo extra mi farĂ bene”. Ma quanto ha lasciato sul tavolo (per così dire) il nostro talento? Halle, quanti soldi ha perso Sinner. Un 2025 decisamente particolare per Jannik Sinner, fino a questo momento. 🔗 Leggi su Quifinanza.it