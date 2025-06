Sinner canta insieme a Bocelli la canzone Polvere e gloria

Due grandi icone italiane, unite dai valori e dall’amore per la musica, si incontrano in un progetto che supera ogni aspettativa. Andrea Bocelli e Jannik Sinner, diversi nel percorso ma simili nel cuore, firmano insieme "Polvere e Gloria", un brano in uscita il 20 giugno per Decca Records/Universal Music. Un’inedita collaborazione che promette di emozionare e ispirare, dimostrando ancora una volta quanto l’Italia possa creare ponti tra mondi apparentemente distanti.

Due icone italiane, lontane per percorso ma unite nei valori, si incontrano in un progetto musicale dal forte impatto simbolico. Il tenore Andrea Bocelli e il tennista Jannik Sinner, numero uno del ranking mondiale ATP, firmano insieme Polvere e Gloria, un brano in uscita il 20 giugno per Decca Records Universal Music. L'annuncio è arrivato con un video condiviso sui profili social di entrambi, e ha immediatamente attirato l'attenzione di fan e media: si tratta di un duetto inedito, dove la musica si fa strumento di racconto, ispirazione e identità.

