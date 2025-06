Sinner-Alcaraz a Wimbledon si decide la corsa al n1 nel 2025 Dopo l’italiano avrà 6000 punti da difendere…

L’attesa per la sfida tra Sinner e Alcaraz a Wimbledon si fa sempre più intensa, poiché questa battaglia potrebbe decidere il futuro numero uno nel 2025. Con Jannik che attualmente guida di oltre 1500 punti e un margine garantito anche in caso di risultati meno favorevoli, la corsa al top si infiamma. Ma la vera posta in gioco è molto più grande di un semplice torneo: il sogno di dominare il tennis mondiale.

Jannik Sinner al momento ha 1530 punti di vantaggio nel ranking live su Carlos Alcaraz e nella peggiore delle ipotesi ne manterrà 1130 lunedì prossimo, poi i due non giocheranno la prossima settimana e torneranno in campo a Wimbledon. Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: a Wimbledon l'azzurro ripartirà con almeno 2730 punti di margine sullo spagnolo, quindi è già certo di lasciare Londra da numero 1 del mondo, anche se sarà da vedere con quale margine sull'iberico. Chiusa la stagione su erba si passerà al cemento, dove Sinner ha ottenuto un ruolino di marcia quasi perfetto lo scorso anno: da agosto a fine stagione l'azzurro dovrà difendere ben 6030 punti, mentre l'iberico, molto incostante nella scorsa stagione, dovrà difenderne appena 1060.

