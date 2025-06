Sinistra Italiana e Potere al Popolo da Verona a Roma per il corteo nazionale pacifista Disarmiamoli

Da Verona a Roma, Sinistra Italiana e Potere al Popolo si uniscono in un movimento condiviso: il corteo nazionale pacifista "Disarmiamoli". Centinaia di cittadini provenienti da tutto il paese si mobilitano per promuovere un messaggio di pace e disarmo. Con oltre quaranta autobus e tante assemblee territoriali, questa mobilitazione rappresenta un forte segnale di impegno contro le guerre e per una società più giusta. È il momento di far sentire la nostra voce: insieme, possiamo cambiare il futuro.

Anche da Verona Potere al Popolo sarà a Roma in piazza Vittorio sabato 21 giugno, per la manifestazione nazionale, promossa dalla rete "Disarmiamoli". Da nord a sud, con oltre quaranta autobus, le assemblee che compongono l’articolazione territoriale di Potere al Popolo, saranno in corteo a Roma. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Sinistra Italiana e Potere al Popolo da Verona a Roma per il corteo nazionale pacifista "Disarmiamoli"

In questa notizia si parla di: potere - popolo - roma - verona

Pini crollati, Potere al Popolo: "Interrogativi urgenti sull'efficacia e l'adeguatezza dei controlli effettuati" - ...richiama l'attenzione sulla necessità di riconsiderare le misure di sicurezza e manutenzione degli alberi in città .

17 giugno 2001 – 17 giugno 2025 24 anni fa la Roma conquistava il suo terzo e ultimo Scudetto, scrivendo una pagina indelebile della sua storia. Totti, Batistuta, Capello e il popolo giallorosso in festa. Vai su Facebook

Sinistra Italiana e Potere al Popolo da Verona a Roma per il corteo nazionale pacifista Disarmiamoli; 2 giugno, la protesta di Potere al Popolo a Roma: “No a una Repubblica fondata sulle armi e sulla…; ASSEMBLEA NAZIONALE: FERMARE IL GENOCIDIO E L’ESCALATION D’ISRAELE. VERSO LA MANIFESTAZIONE NAZIONALE.

Roma, presidio di Potere al popolo davanti alla stazione Termini: “Aumentato il clima repressivo contro chi fa accoglienza, criminalizzate fragilità” - Presidio davanti alla stazione Termini di Roma di Potere al Popolo, dopo la notizia emersa nei giorni scorsi dell’allontanamento di persone senza fissa dimora e l’identificazione da parte ... Da ilfattoquotidiano.it

Roma, decine di migliaia di persone alla manifestazione del PD: le immagini di Piazza del Popolo dal drone - «Cara Elly – le ha risposto Meloni – noi vogliamo semplicemente che siano i cittadini ad avere più potere ... Lo riporta lastampa.it