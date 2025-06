Sindacati | Grande riuscita dello sciopero dei metalmeccanici

La mobilitazione nazionale di oggi dice in maniera chiara e potente che i lavoratori metalmeccanici non si arrendono e chiedono risposte concrete. Con un’adesione senza precedenti, le fabbriche sono rimaste vuote e le piazze piene, dimostrando che l’unità e la determinazione sono la vera forza del movimento sindacale. Questi risultati consolidano il ruolo dei sindacati come protagonisti della difesa dei diritti e del futuro dei lavoratori.

Tempo di lettura: 3 minuti “ Lo sciopero nazionale delle metalmeccaniche e dei metalmeccanici è riuscito. Ancora una volta la mobilitazione ha coinvolto l’industria metalmeccanica in tutta Italia. L’adesione è stata straordinaria, “fabbriche vuote e piazze piene” nelle 19 manifestazioni effettuate in tutte le Regioni nelle principali città ”. Lo scrivono Fim, Fiom e Uilm.    “ La mobilitazione nazionale di oggi dice in maniera chiara e inequivocabile che il contratto nazionale va rinnovato al piĂą presto per aumentare i salari, ridurre l’orario, stabilizzare i rapporti di lavoro e rafforzare la salute e la sicurezza, così come è avvenuto nelle ultime giornate per il contratto metalmeccanico delle cooperative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sindacati: “Grande riuscita dello sciopero dei metalmeccanici”

In questa notizia si parla di: sciopero - metalmeccanici - sindacati - riuscita

Metalmeccanici sul piede di guerra: “Se non si riaprono le trattative per il rinnovo del contratto, il 20 giugno sarà sciopero nazionale” - I metalmeccanici sono sul piede di guerra: se entro il 30 maggio non si riapriranno le trattative per il rinnovo del contratto collettivo, sarà proclamato uno sciopero nazionale di otto ore il 20 giugno.

Contratto Metalmeccanici, oltre il 70% di adesione media allo sciopero per il rinnovo del contratto, i sindacati: grande riuscita, il Paese si è bloccato; Ccnl Metalmeccanici. 8 ore di sciopero nazionale che potranno essere aumentate, Federmeccanica e Assistal riaprano il negoziato; Sciopero dei metalmeccanici, alla vigilia carabinieri alle Acciaierie Venete.

Sciopero in Toscana, venerdì nero per i trasporti. Voli cancellati a Firenze e a Pisa, caos nelle stazioni - Firenze, 20 giugno 2025 – Venerdì nero per i trasporti in Toscana, a causa dello sciopero generale proclamato oggi dai sindacati di base, al quale si è andato ad aggiungere quello dei metalmeccanici, ... Come scrive lanazione.it

I metalmeccanici in sciopero per il contratto. In due mila hanno manifestato a Udine - I metalmeccanici di Cgil, Cisl e Uil hanno già organizzato 5 giornate di sciopero per ottenere il rinnovo del contratto nazionale. Si legge su rainews.it