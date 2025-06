Simona Ventura conduce un nuovo programma ma non è in Rai né a Mediaset | ecco dove la vedremo

Simona Ventura torna protagonista sulla scena televisiva con un nuovo progetto che promette sorprese e innovazione. Dopo aver lasciato la Rai e aver sperimentato esperienze internazionali, l’iconica showgirl si prepara a conquistare il pubblico in una veste del tutto nuova. Dove la vedremo? Restate sintonizzati, perché la sua rinascita televisiva sta per iniziare e non mancheranno colpi di scena!

Simona Ventura lascia la Rai per un nuovo programma ma non va a Mediaset. Ecco dove vedremo la showgirl! NovitĂ in vista per Simona Ventura che, dopo aver vissuto l'esperienza nel 2013 con una televisione albanese, in diretta da Tirana al timone dei programmi Contratto  e Leyton Orient, dodici anni dopo ritorna a lavorare per una Tv fuori dai confini italiani. Scopriamo di seguito cosa bolle in pentola per Super Simo. Simona Ventura: un produzione originale.