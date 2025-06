Signora deve firmare una raccomandata urgente scenda I finti postini svaligiano un appartamento | le modalità

In un’epoca in cui le truffe sono sempre più sofisticate, è fondamentale essere vigili e proteggersi da strategie ingannevoli. Recentemente, un episodio a Terni ha messo in luce come le persone più vulnerabili possano essere bersaglio di truffatori che si spacciano per postini o operatori di consegna. Scopriamo insieme come riconoscere i segnali di allarme e agire prontamente per salvaguardare il proprio patrimonio e la propria serenità.

Una strategia concordata per andare a colpire le persone più fragili. Nei giorni scorsi un operatore dell'agenzia SailPost Terni 1 ha ritrovato un telefono cellulare, mentre era in servizio. Lo ha portato alla caserma dei carabinieri vicina e si è incontrato con la donna che aveva denunciato un.

