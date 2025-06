Signa | chiuso ponte di via Nannucci a San Mauro Sindaco Fossi | Gravi criticità strutturali

A San Mauro a Signa, il ponte di via Nannucci chiuso in via precauzionale dal sindaco Fossi a causa di gravi criticità strutturali. La decisione, presa immediatamente, sottolinea l’attenzione alle sicurezza dei cittadini e la responsabilità delle autorità locali nel monitorare e intervenire tempestivamente su infrastrutture critiche. La sicurezza viene prima di tutto: scopriamo insieme le implicazioni di questa decisione e i prossimi passaggi per garantire il ripristino della piena funzionalità.

Ordinanza di chiusura immediata per il ponte di via Nannucci a San Mauro a Signa, tra Campi Bisenzio e Signa, in provincia di Firenze L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Signa: chiuso ponte di via Nannucci a San Mauro. Sindaco Fossi: “Gravi criticità strutturali”

In questa notizia si parla di: signa - ponte - nannucci - mauro

Gravi criticità strutturali: scatta la chiusura del ponte di via Nannucci a San Mauro a Signa; ‘Gravi criticità strutturali’, scatta chiusura ponte a Signa; Chiusura del ponte in via Nannucci a San Donnino.

Signa: chiuso ponte di via Nannucci a San Mauro. Sindaco Fossi: “Gravi criticità strutturali” - Ordinanza di chiusura immediata per il ponte di via Nannucci a San Mauro a Signa, tra Campi Bisenzio e Signa, in provincia di Firenze ... Da firenzepost.it

Gravi criticità strutturali: scatta la chiusura del ponte di via Nannucci a San Mauro a Signa - Così come previsto dalla legge – hanno annunciato il sindaco di Signa Giampiero Fossi e l'assessore ai lavori pubblici Andrea Di ... piananotizie.it scrive