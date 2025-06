Sigarette stangata Ue di oltre cento euro

L’Unione Europea sta preparando una vera e propria stangata sulle sigarette, con aumenti delle accise che potrebbero superare il 1.000%. Questa mossa, riportata da Il Sole 24 Ore, mira a far cassa e a disincentivare il consumo di tabacco, ma rischia di colpire duramente i fumatori e il mercato. Quali saranno le conseguenze di questa rivoluzione fiscale? La risposta potrebbe cambiare il modo in cui viviamo il momento di fumare.

L’Unione europea prova a far cassa con il tabacco e studia una maxi stangata sulle sigarette con percentuali che possono arrivare ad oltre il 1.000%. Come riporta Il Sole 24 Ore, un documento interno circolato nei giorni scorsi rivela che i piani dell’Eurogoverno (in particolare del Commissario olandese Wopke Hoekstra) prevedono una revisione della Direttiva sulle accise del tabacco che porterà ad incrementi particolarmente elevati sia della tassazione sia dei prezzi di vendita al pubblico per sigarette, sigari, tabacco riscaldato, tabacco da arrotolare, sigarette elettroniche e bustine di nicotina. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sigarette, stangata Ue di oltre cento euro

In questa notizia si parla di: sigarette - stangata - oltre - cento

Stangata Ue sul tabacco: sigarette e vape più cari con la nuova direttiva. Sigari +1.090% - Una raffica di aumenti si sta abbattendo sui prezzi dei prodotti del tabacco in Europa, con la Commissione Europea pronta a rivedere le accise per sigarette, sigari e vape.

Per approfondire, leggi qui l’articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/tabacco-ue-studia-maxi-stangata-fino-1-euro-piu-pacchetto-AH2xp3IB - facebook.com Vai su Facebook

Sigarette, stangata Ue di oltre cento euro | .it; Tabacco, la Ue studia maxi stangata fino a 1 euro in più a pacchetto; Prezzo sigarette, la Ue pensa a una stangata fiscale (da 1 euro in più a pacchetto): quanto può pesare su e-cig e tabacco.

La Ue pensa a una stangata fiscale sul tabacco: quanto potrebbero costare le sigarette (1 euro in più a pacchetto), il tabacco e le e-cig - La possibile revisione della Direttiva sulle accise del tabacco potrebbe portare ad incrementi sia della tassazione sia dei prezzi di vendita per sigarette, sigari, tabacco riscaldato, sigarette elett ... Scrive msn.com

Prezzo sigarette, la Ue pensa a una stangata fiscale (da 1 euro in più a pacchetto): quanto può pesare su e-cig e tabacco - L’Unione europea prova a far cassa con il tabacco e studia una maxi stangata sulle sigarette con percentuali che possono arrivare ad oltre il 1. Secondo informazione.it