Siena capitale italiana dell’entomologia Oltre 500 studiosi e 14 incontri scientifici

Siena si conferma capitale italiana dell’entomologia, ospitando oltre 500 studiosi e 14 incontri scientifici di rilievo. Il XXVIII Congresso nazionale di Entomologia riunisce esperti provenienti da tutta Italia in un’occasione unica di confronto e innovazione nel campo degli insetti. Dopo l’apertura ufficiale, i lavori si sono spostati nella suggestiva sede di San Miniato, pronti a scrivere nuove pagine di ricerca e scoperta. La passione per gli insetti anima questa straordinaria manifestazione.

Esperti di entomologia, la disciplina che studia gli insetti, sono riuniti a Siena per il XXVIII Congresso nazionale italiano di Entomologia. Dopo l’apertura, che si è tenuta nella sede di via Mattioli, con i saluti del rettore Roberto Di Pietra e della direttrice del Dipartimento di Scienze della Vita Lucia Morbidelli e con la lettura inaugurale del professore emerito Romano Dallai, i lavori proseguono nella sede di San Miniato dell’Università. L’evento, in collaborazione con la Società Entomologica Italiana e con l’ Accademia nazionale italiana di Entomologia, riunisce a Siena oltre 500 studiosi della disciplina, rendendo la città, per una settimana, la capitale italiana dell’entomologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it