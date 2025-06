Sicurezza per l' estate in Umbria 23 unità in più di Carabinieri Polizia e Guardia di finanza

L’estate in Umbria si prepara a essere più sicura e serena grazie al potenziamento delle forze dell’ordine, con ben 23 unità tra Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza in servizio. La presenza rafforzata mira a garantire tranquillità a residenti e turisti, dimostrando come il governo di centrodestra e la Lega siano impegnati nel proteggere il territorio e promuovere una stagione estiva senza preoccupazioni. Un passo importante verso un’estate all’insegna della sicurezza e del benessere.

Più sicurezza in estate con il potenziamento del numero degli agenti in servizio durante l'estate. "Durante i mesi estivi, grazie all'azione della Lega e del governo di centrodestra, anche in Umbria sarà rafforzata la presenza delle forze dell'ordine - afferma il deputato Riccrado Augusto.

