Sicurezza in acqua | la Toscana in prima linea per prevenire gli annegamenti

In Toscana, la sicurezza in acqua è una priorità: un impegno concreto per proteggere vite e promuovere una cultura della prevenzione. Con il progetto dell’Istituto Superiore di Sanità, la regione si impegna a educare, informare e sensibilizzare, affinché ogni tuffo sia un momento di gioia e non di rischio. Perché il divertimento in acqua deve sempre essere sicuro e consapevole.

Firenze, 20 giugno 2025 – Educare, informare, prevenire. È da qui che parte l’impegno della Toscana, tra le nove regioni italiane che hanno scelto di aderire al progetto promosso dall’Istituto Superiore di Sanità per p revenire gli annegamenti e gli incidenti in acque di balneazione. Una campagna nazionale che parla direttamente ai genitori, ai bambini e a tutte le persone che vivono l’acqua come momento di gioco e libertà, ma che troppo spesso si trasforma in rischio. Al centro del progetto, presentato dall’Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti, c’è un video educativo che ha come protagonista il pesciolino Salvo, un cartone animato pensato per spiegare in modo semplice ma chiaro le principali regole da seguire per fare il bagno in sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sicurezza in acqua: la Toscana in prima linea per prevenire gli annegamenti

