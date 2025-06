Sicurezza estiva | in arrivo a Chieti 19 unità delle forze dell’ordine

Chieti si prepara ad un'estate all'insegna della sicurezza, con 19 nuove unità delle forze dell'ordine pronte a garantire tranquillità e tutela ai cittadini. Dal 30 giugno all’1 settembre, la provincia sarà al centro di un piano estivo di rafforzamento che promette un controllo più serrato e una maggiore serenità per tutti. La sicurezza inizia da qui, e Chieti fa la sua parte per rendere l’estate indimenticabile e sicura.

Chieti sarà una delle protagoniste del piano estivo di rafforzamento della sicurezza pubblica annunciato dal Ministero dell'Interno. A partire dal 30 giugno e fino all'1 settembre, infatti, la provincia accoglierà 19 nuove unità delle forze dell'ordine – agenti della polizia di Stato, militari.

