Sicurezza e futuro al Marconi | completato il primo step dell’adeguamento sismico

L’ITT Guglielmo Marconi si rinnova, garantendo un ambiente più sicuro e all’avanguardia per studenti e professori. Con la conclusione del primo step dell’adeguamento sismico, l’istituto si prepara a scrivere un nuovo capitolo, promettendo un futuro di formazione solida e protetta. Questo intervento rappresenta un passo importante verso un polo scolastico più resiliente e competitivo, pronto ad accogliere le sfide di domani.

L’ITT Guglielmo Marconi si rifà il look, in sicurezza. Si sono infatti conclusi i lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico che ospitava fino al 2011 l'ex ITIS Giulio Natta. Un intervento corposo, primo stralcio di una più ampia riqualificazione, che ha restituito a studenti e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Sicurezza e futuro al Marconi: completato il primo step dell’adeguamento sismico

In questa notizia si parla di: sicurezza - marconi - primo - adeguamento

Montevarchi. “Maggiore sicurezza in via Marconi” - A Montevarchi, il Sindaco e l'Assessore ai Lavori Pubblici ascoltano le preoccupazioni dei cittadini riguardo la sicurezza in via Marconi.

LA PROVINCIA AL LAVORO PER LA SICUREZZA STRADALE: RIFACIMENTO DELLA SEGNALETICA E MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA La Provincia di Prato ha avviato in queste settimane un intenso programma di interventi per la manutenzione e Vai su Facebook

Adeguamento sismico all'Istituto Marconi, completato il primo stralcio; Sicurezza per Campotto e ospedale. Le sfide per il futuro del territorio; Il cantiere sulla 436 a San Pierino. Al via i lavori per la ciclopedonale.

Sicurezza e futuro al Marconi: completato il primo step dell’adeguamento sismico - E da settembre l'istituto di Via Manzoni si prepara a una rivoluzione da 39 milioni di euro d'invest ... Lo riporta padovaoggi.it

Scuola, dalla Regione oltre 470mila euro per sicurezza e adeguamento sismico del "Marconi" di San Giovanni Valdarno - 660 euro per la messa in sicurezza di alcuni locali e il miglioramento sismico del blocco D dell’Istituto Professionale “Marconi” di ... Riporta lanazione.it