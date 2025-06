Sicilia riportato a galla il Bayesian

Un drammatico capitolo si sta concludendo: il yacht Bayesian, affondato lo scorso agosto nel mare di Porticello e teatro di una tragedia che ha portato via sette vite, è stato riportato a galla. Le operazioni di recupero, svolte con precisione e attenzione, stanno per concludersi, restituendo alla Sicilia un frammento di storia e memoria. La vicenda rimarrà impressa negli occhi di chi l’ha vissuta e nei ricordi di una terra che non dimentica.

14.50 Il Bayesian è stato sollevato a galla dalle gru Hebo per consentire la messa in sicurezza delle imbracature. Lo scafo è riemerso e si trova a pelo d'acqua tra le due gru. Lo yacht, affondato lo scorso agosto nel mare di Porticello, è stato privato dell'albero maestro alto 72 metri. Domani si concluderanno le operazioni di recupero. Nel naufragio morirono sette persone tra cui il proprietario, l'imprenditore britannico Mike Linch. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

