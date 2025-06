Siccità a caro prezzo per agricoltori e allevatori garganici | l' acqua si compra aziende in ginocchio

La siccità nel Gargano si fa sentire, colpendo duramente agricoltori e allevatori che devono affrontare costi insostenibili per l’acqua. La situazione è arrivata a livelli critici, con aziende in ginocchio e la scarsità di risorsa vitali che mette a rischio il loro futuro. Joseph Splendido, esponente di spicco della Lega, chiede interventi urgenti per fronteggiare questa emergenza e tutelare il patrimonio agricolo della regione. La crisi idrica nel Gargano richiede risposte immediate e concrete.

Il consigliere regionale della Lega, vice commissario regionale e commissario provinciale della Lega, Joseph Splendido, ha rivolto una interrogazione urgente a risposta scritta al presidente della Regione, Michele Emiliano, e all'assessore competente in merito alla crisi idrica nel Gargano.

