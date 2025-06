Siamo tutti laghée Davide Van de Sfroos e Alessio Brunialti raccontano il lago di Como

Il Lago di Como, con la sua bellezza senza tempo, ispira artisti di ogni generazione. Tra loro, Davide Van De Sfroos si distingue per aver trasformato il dialetto in un simbolo universale, regalando canzoni che emozionano e raccontano le storie del territorio. La sua musica è un ponte tra passato e presente, tra tradizione e innovazione, confermando che il Lago non è solo uno scenario, ma un vero e proprio protagonista della cultura locale.

Davide Van De Sfroos è un cantautore che non ha bisogno di presentazioni, almeno sul Lario, che ha cantato si può dire in lungo e in largo durante una carriera ultratrentennale. Non solo: quando si è trattato di scrivere brani, da subito ha privilegiato il dialetto, la lingua dei padri e dei.

Nell'ambito del progetto IDENTITARTE.... Lunedì 23 giugno 2025 alle ore 20.45 presso la Cooperativa Moltrasina incontriamo Davide Van de Sfroos e Alessio Brunialti, che ci racconteranno il nostro lago. Un modo unico di rivivere le bellezze dei nostri luoghi, Vai su Facebook