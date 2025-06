Siamo tutti laghée Davide Van de Sfroos e Alessio Brunialti raccontano il lago di Como

Il Lago di Como, con le sue acque scintillanti e paesaggi mozzafiato, ha ispirato artisti e cantautori da generazioni. Davide Van De Sfroos, simbolo di questa terra, ha fatto della lingua dei padri il suo faro creativo, portando le melodie del Lario nel cuore di tutti. La sua musica, insieme alle storie di Alessio Brunialti e altri narratori, ci invita a scoprire un angolo di Italia ricco di tradizione, emozioni e bellezza senza tempo.

Davide Van De Sfroos è un cantautore che non ha bisogno di presentazioni, almeno sul Lario, che ha cantato si può dire in lungo e in largo durante una carriera ultratrentennale. Non solo: quando si è trattato di scrivere brani, da subito ha privilegiato il dialetto, la lingua dei padri e dei.