Siamo sull’orlo del baratro l’escalation in Iran lo dimostra | parla Bonelli Avs

Siamo sull'orlo del baratro: l'escalation in Iran e le tensioni crescenti richiedono una riflessione urgente. Oggi alle 14, Angelo Bonelli di Avs si farĂ portavoce di un messaggio chiaro alla manifestazione di Porta San Paolo, insieme a figure di rilievo come Giuseppe Conte. In un momento cruciale per la pace europea, Bonelli sottolinea tre motivi fondamentali per agire subito: la nostra sicurezza, il rispetto dei diritti umani e il futuro dell'Europa.

Oggi alle 14 Angelo Bonelli, deputato di Avs, sarĂ a Porta San Paolo a Roma alla manifestazione promossa dalle campagne Ferma il Riarmo e Stop Rearm Eu. Con lui ci sarĂ Giuseppe Conte e una parte del Pd (ma non Elly Schlein ). La manifestazione rientra nella mobilitazione europea contro il vertice Nato a L’Aja, che deciderĂ i dettagli del gigantesco piano di riarmo deciso dall’Ue. Bonelli, lo dica secco: tre motivi per i quali oggi è importante essere in piazza. “Bisogna essere in piazza perchĂ© il mondo è sull’orlo del baratro. Questa corsa a riarmo sta portando solo nuove guerre e ci troviamo di fronte a uno scenario inquietante, una terza guerra mondiale, ma che sarĂ nucleare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Siamo sull’orlo del baratro, l’escalation in Iran lo dimostra”: parla Bonelli (Avs)

