Siamo sull’orlo del baratro l’escalation in Iran lo dimostra | parla Bonelli Avs

Siamo sull'orlo del baratro, con l'escalation in Iran che dimostra quanto sia fragile la pace. Oggi, alle 14, Angelo Bonelli di Avs si farà sentire a Porta San Paolo a Roma, unendo le voci contro il riarmo e il crescente rischio di conflitto. Con lui, figure come Giuseppe Conte e parte del Pd, ma non Schlein, per ribadire l'urgenza di fermare questa deriva. Bonelli, lo dica secco: tre motivi per i quali oggi è importante...

Oggi alle 14 Angelo Bonelli, deputato di Avs, sarà a Porta San Paolo a Roma alla manifestazione promossa dalle campagne Ferma il Riarmo e Stop Rearm Eu. Con lui ci sarà Giuseppe Conte e una parte del Pd (ma non Elly Schlein ). La manifestazione rientra nella mobilitazione europea contro il vertice Nato a L’Aja, che deciderà i dettagli del gigantesco piano di riarmo deciso dall’Ue. Bonelli, lo dica secco: tre motivi per i quali oggi è importante essere in piazza. “Bisogna essere in piazza perché il mondo è sull’orlo del baratro. Questa corsa a riarmo sta portando solo nuove guerre e ci troviamo di fronte a uno scenario inquietante, una terza guerra mondiale, ma che sarà nucleare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - “Siamo sull’orlo del baratro, l’escalation in Iran lo dimostra”: parla Bonelli (Avs)

