Si scontra con un'auto dei Carabinieri cade dalla bici e batte la testa | ciclista muore in ospedale a Bolzano

Tragedia a Bolzano: un uomo di 87 anni perde la vita dopo un incidente con una pattuglia dei Carabinieri. La sua caduta dalla bicicletta elettrica, seguita da un violento impatto con l’asfalto, ha avuto conseguenze fatali. La dinamica resta ancora da chiarire, ma il dolore si fa sentire nella comunità. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la sicurezza sulle strade e il rispetto reciproco. Continua a leggere.

Non ce l'ha fatto l'uomo bolzanino di 87 anni che giovedì 19 giugno è rimasto coinvolto in un incidente con una pattuglia dei Carabinieri. È morto all'ospedale di Bolzano, dove era stato ricoverato dopo essere caduto dalla sella della sua bicicletta elettrica e aver battuto violentemente la testa sull'asfalto. Le dinamica del sinistro è ancora da accertare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

