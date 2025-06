Si schianta contro un furgoncino e muore a 32 anni | tragico incidente in Versilia

Un tragico incidente scuote la Versilia questa mattina: un giovane di 32 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra un motorino e un furgoncino a Capezzano Pianore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, le ferite riportate sono state troppo gravi. La comunità si stringe in lutto, chiedendo risposte e maggiore attenzione sulle cause di questa drammatica tragedia. Da approfondire i dettagli e le eventuali responsabilità .

CAMAIORE – Alba di sangue questa mattina in via Provinciale a Capezzano Pianore. Un 32enne alla guida di un motorino si è schiantato con un furgoncino ed è morto nonostante gli interventi dei sanitari dell’ ambulanza infermieristica di Capezzano e dell’ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore. Troppo gravi le ferite nell’impatto, che hanno reso vana la corsa contro il tempo per arrivare al pronto soccorso dell’ospedale Versilia. Da capire le cause dell’incidente, avvenuto intorno alle 6 del mattino di oggi (20 giugno) nella frazione camaiorese all’incrocio con via Mazzei. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

furgoncino - incidente - versilia - schianta

