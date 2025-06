Si mette in sicurezza il ponte sulla Marradese | al via due mesi di lavori

In un impegno volto a garantire la sicurezza e la stabilità della nostra comunità, partono i lavori di consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla Marradese. Un intervento strategico che, per circa due mesi, interesserà la strada provinciale 19, con chiusure temporanee al traffico. La priorità è proteggere i cittadini e migliorare le infrastrutture, assicurando un passaggio più sicuro per tutti.

Proseguono i lavori di completamento, consolidamento e messa in sicurezza del ponte sulla strada provinciale 19 Marradese al chilometro 2+500 nel comune di Modigliana. Per consentire l'avanzamento delle opere, la strada in prossimità del cantiere sarà chiusa al traffico da lunedì fino al 29. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Si mette in sicurezza il ponte sulla Marradese: al via due mesi di lavori

