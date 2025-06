Si lancia in mare per salvare la figlia | 33enne muore in Florida nel giorno della Festa del papà

In un gesto di coraggio e amore incondizionato, Antwon Wilson ha perso la vita per salvare sua figlia nel giorno speciale dedicato ai papà. La sua dedizione e il sacrificio ricordano il vero significato di essere genitore. La comunità piange la sua scomparsa, lasciando un esempio di altruismo che rimarrà vivo nel cuore di tutti. Continua a leggere.

È morto dopo aver salvato la figlia dall'annegamento nel giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia la Festa del papà. Antwon Wilson, 33 anni, è deceduto domenica 15 giugno a Fort Lauderdale, in Florida. La nonna: "Avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggere le persone che amava". 🔗 Leggi su Fanpage.it

I genitori mostrano la borsetta nera della figlia per smentire le teorie sul furto. Ma quella bianca, presente nella stanza il giorno del delitto, è svanita nel nulla Vai su Facebook

Si lancia in mare per salvare la figlia: 33enne muore in Florida nel giorno della Festa del papà

I suoi tre figli muoiono in un incidente: Edward si suicida il giorno della festa del papà - Perde i suoi figli a causa di un pirata della strada e si uccide il giorno della festa del papà. Segnala ilmattino.it