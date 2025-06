Si è dimessa la sindaca di Prato Ilaria Bugetti | è indagata per corruzione

La politica di Prato si anima di un nuovo capitolo con le dimissioni di Ilaria Bugetti, sindaca indagata per corruzione. Dopo aver ricevuto l’avviso di garanzia e in seguito alle rivelazioni sui sospetti rapporti con un imprenditore, la decisione di lasciare l’incarico segna un momento cruciale per la città . La sua scelta di dimettersi, annunciata durante una giunta straordinaria, apre la strada a un nuovo percorso di trasparenza e rinnovamento.

PRATO – Indagata per corruzione, la sindaca di Prato, Ilaria Bugetti, si è dimessa. Questa la decisione della prima cittadina dopo l’avviso di garanzia della procura di Firenze per  i rapporti ‘sospetti’ con un imprenditore, che sarebbe stato munifico nelle campagne elettorali dell’esponente dem. La decisione è stata annunciata durante una giunta straordinaria, dopo che in Consiglio la prima cittadina aveva annunciato di voler proseguire nella propria esperienza. Lunedì si terrà l’interrogatorio di garanzia davanti al Gip. La sindaca ha 20 giorni di tempo per ritirare le sue dimissioni, se non avverrà la giunta cadrà , Prato passerà in mano ad un commissario fino alle prossime elezioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

