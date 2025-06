Si allontana da casa per giorni Carabinieri lo trovano scalzo nel bosco

Una vicenda che ha catturato l’attenzione di tutti: un uomo di 44 anni scompare improvvisamente da Vallefoglia e, dopo una settimana di mistero, viene trovato scalzo nel bosco, a circa trenta chilometri di distanza. La sua avventura, cominciata mercoledì sera, si dipana tra abbaio di cani e sentieri sconosciuti, dimostrando come la forza della determinazione e il sostegno dei carabinieri possano fare la differenza. Ma come si è conclusa questa straordinaria odissea?

Era sparito da casa da una settimana dalla sua casa di Vallefoglia e lo hanno trovato ieri mattina alle 4 i carabinieri di Mercato Saraceno (Forlì-Cesena) dopo che l’uomo, 44 anni, aveva percorso a piedi una trentina di chilometri dal Passo dei Mandrioli. La vicenda ha avuto inizio mercoledì sera quando una ragazza in bicicletta che stava percorrendo la strada del Passo dei Mandrioli in Comune di Bagno di Romagna, aveva sentito un cane abbaiare accanto alla carreggiata e vicino a un albero. Si è fermata, avvicinata e lo ha rifocillato. Poi ha chiamato il 112 e i carabinieri della stazione di Bagno di Romagna, grazie al microchip, hanno rilevato che il cane era del 44enne. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Si allontana da casa per giorni. Carabinieri lo trovano scalzo nel bosco

