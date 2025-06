Shopping night Cesena | vetrine illuminate banchetti e cinema

Preparati a vivere un'estate indimenticabile a Cesena! La città si anima ogni venerdì di luglio con la Shopping Night, un evento che accende le vetrine illuminate, banchetti colorati e proiezioni cinematografiche sotto le stelle. Musica dal vivo, degustazioni e negozi aperti fino a notte fonda trasformano Cesena in un palcoscenico di emozioni e convivialità. Un appuntamento imperdibile per cittadini e visitatori, che unisce shopping, cultura e divertimento in un’unica magica serata.

Cesena, 20 giugno 2025 – Musica dal vivo, cinema, degustazioni, negozi aperti fino a sera. La città si accende con i ‘venerdì di luglio’, organizzati dal Comune con le associazioni di categoria del tavolo ‘InCesena’ (Cna, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) e con L’Accento Srl. “Un appuntamento fisso che coinvolge non solo i cesenati, ma anche gli avventori – ha detto l’assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari – con l’obiettivo di esaltare al massimo il nostro bellissimo centro storico”. I negozi aderenti all’iniziativa resteranno aperti fino a tarda sera e a tutti i negozianti viene data la possibilità di occupare gratis il suolo pubblico nelle mattinate di mercato, esponendo all’aperto la propria merce. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Shopping night Cesena: vetrine illuminate, banchetti e cinema

