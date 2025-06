Sfondano la vetrina del negozio con l’auto e rubano i soldi in cassa

Una notte da incubo per i commercianti di Loreto: ignoti malviventi, in piena notte, hanno sfondato la vetrina del negozio con un'auto ariete, svaligiando la cassa e portando via circa 600 euro. L’incidente, avvenuto intorno all’1.30 di domenica, ha lasciato tutti sgomenti e sottolinea ancora una volta la vulnerabilità dei nostri negozi. Ora, le indagini sono in corso per catturare i responsabili e garantire sicurezza a tutto il quartiere.

Hanno agito in piena notte, indisturbati. Era circa l’1.30 della scorsa domenica. La loro auto ha fatto da ariete sfondando la vetrina del market Dlc in via Pizzardeto a Loreto, al confine con Porto Recanati. A tutta velocità si è spinta verso l’ingresso del locale che dà sul parcheggio, di proprietà di negozianti cinesi. Dopo aver sfondato il vetro sono scesi dalla macchina e sono riusciti a rubare una cassa automatica che custodiva circa 600 euro. Ingenti i danni che ammonterebbero a diverse migliaia di euro. Il rumore di vetri infranti si è sentito fino alla statale 16 attigua, la zona infatti è piena di esercizi commerciali ma non è abitata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfondano la vetrina del negozio con l’auto e rubano i soldi in cassa

