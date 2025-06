Sfoglia lo speciale dedicato alla tappa di Faenza per il 140esimo anniversario de ‘il Resto del Carlino’

Celebrare 140 anni di storia significa condividere momenti indimenticabili con tutta la comunità. Il Resto del Carlino, in occasione di questo importante anniversario, fa tappa a Faenza per un evento speciale che unisce tradizione e modernità. Dalle 18, i cittadini sono invitati a partecipare gratuitamente in piazza della Libertà, sotto i portici di fronte al Duomo. Non perdere questa occasione unica: ci vediamo in piazza!

Faenza, 20 giugno 2026 – Il Resto del Carlino festeggia i 140 anni con un tour nelle città che oggi, venerdì 20 giugno, fa tappa a Faenza. Appuntamento in piazza della Libertà dalle 18, sotto i portici di fronte al Duomo, accanto alla Bcc Ravennate Forlivese Imolese. Per per questo evento, è disponibile anche un numero speciale (sfogliabile qui sotto). Ci vediamo in piazza. I cittadini possono partecipare gratuitamente iscrivendosi sul nostro sito. Ospiti il sindaco di Faenza Massimo Isola, la sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini, la sindaca di Lugo Elena Zannoni, il sindaco di Brisighella Massimiliano Pederzoli, il presidente di Confartigianato Davide Servadei, il presidente della Bcc Giuseppe Gambi, la presidente dell’associazione ‘Insieme a te’ Debora Donati, i comici Maria Pia Timo e Gene Gnocchi, l’imprenditore del vintage Angelo Caroli e il musicista Vittorio Bonetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sfoglia lo speciale dedicato alla tappa di Faenza per il 140esimo anniversario de ‘il Resto del Carlino’

In questa notizia si parla di: faenza - speciale - tappa - resto

Roberto Donadoni celebra 40 anni del Milan Club Faenza con un evento speciale - Roberto Donadoni celebra i 40 anni del Milan Club Faenza con un evento indimenticabile, un perfetto connubio di talento, strategia e valori autentici.

Fa tappa venerdì 20 giugno a Faenza il viaggio de Il Resto del Carlino nelle comunità locali. Clicca qui per iscriverti e partecipare http://ilrestodelcarlino.it/140anni/tour-faenza Vai su Facebook

Sfoglia lo speciale dedicato alla tappa di Faenza per il 140esimo anniversario de ‘il Resto del Carlino’; Il Tour del Carlino per i 140 anni fa tappa a Faenza: volti, interviste e racconti inediti; Il Carlino fa festa a Faenza con i lettori.

Il Tour del Carlino per i 140 anni fa tappa a Faenza: volti, interviste e racconti inediti - Grande evento stasera in piazza della Libertà: dalle famiglie alle imprese, confronto con i protagonisti del territorio. Scrive msn.com

Il tour del Carlino per i 140 anni: venerdì a Faenza con tanti ospiti - Venerdì sera il Resto del Carlino è pronto ad accogliere i propri lettori a Faenza, nella tappa dedicata al territorio all’interno del tour che toccherà le città delle nostre edizioni locali ... Come scrive msn.com