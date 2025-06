Sfide per la A Silver Prato crede nel salto

In un emozionante ritorno sotto i riflettori nazionali, la Pallamano Prato si prepara a conquistare le Finali di serie B in Abruzzo, sognando il grande salto in Serie A Silver. La squadra, forte di determinazione e talento, affronta questa sfida cruciale con l’obiettivo di ottenere la promozione e scrivere un nuovo capitolo di successi. La strada è tracciata: la vittoria è possibile e il sogno è a portata di mano.

Obiettivo promozione per la Pallamano Prato, che da oggi si trova in Abruzzo per le Finali nazionali del campionato di serie B. Fino a domenica dieci formazioni qualificatesi attraverso i tornei di area, si affronteranno a Chieti e Pescara suddivise in due gironi da cinque che promuoveranno in serie A Silver (che nel 202526 passerà da 12 a 24 squadre) le prime due classificate di ciascun gruppo. La Pallamano Prato è stata inserita nel raggruppamento A insieme a Crenna, Algund, Faenza e Paese. Il primo match per i pratesi è in programma domani alle 11 a Pescara contro Algund e sempre domani, alle 17 ma a Chieti, la squadra allenata da Lorenzo Provvedi giocherà anche contro Crenna.

