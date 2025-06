Severini pronto a dire sì a Reggio.

Luca Severini si appresta a brindare alla sua nuova avventura con la Pallacanestro Reggiana, lasciando il Piemonte dopo un rapporto di successo. Se tutto procederà senza sorprese, il talento romano eserciterà l’opzione di uscita dal contratto con Tortona, prontissimo a iniziare un nuovo capitolo in Emilia. Nell’ottica del dirigente Marco Sambugaro, questa scelta rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la rosa e puntare ai vertici del campionato.

Luca Severini è pronto a dire sì alla proposta della Pallacanestro Reggiana. Se non ci saranno colpi di scena o rilanci (improbabili) da parte di Tortona con cui ha ancora un anno di contratto, oggi il giocatore eserciterà l’opzione di uscita presente nell’accordo e saluterà il Piemonte. Ad attenderlo c’è infatti un accordo biennale che il general manager Marco Sambugaro gli ha messo sul piatto da diversi giorni. Nell’idea del dirigente biancorosso e di coach Priftis, l’ala classe ’96 – che proprio oggi compie 29 anni – sarà di fatto il cambio del numero ‘quattro’ titolare (in pole c’è sempre la candidatura di Cheatham) e potrebbe poi giocare qualche minuto sia da tre che da cinque, in qualche quintetto ‘tattico’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it