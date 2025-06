Sette firme e tre colpi per lo scudetto | la lunga estate bollente dello scatenato Comolli

Sette firme e tre colpi per lo scudetto: la lunga estate bollente dello scatenato Comolli sta entrando nel vivo. Tra rinnovi, cessioni e strategia di mercato, la Juventus si prepara a un’estate decisiva per rinforzare il suo progetto. Mentre il Mondiale per Club dilata i tempi, Tudor e la dirigenza affilano le armi per affrontare una stagione ricca di sfide e opportunità . La vera battaglia è appena iniziata.

Il direttore generale bianconero atteso da una serie di spine anche pesanti non solo per le cessioni: la situazione nel dettaglio Il mercato della Juventus si prepara a entrare nel vivo, soprattutto per quanto riguarda rinnovi e cessioni. È da lì che partirà tutto quando, è la base su cui poi lavorare anche in entrata. Il Mondiale per Club da una parte dilaterà i tempi, ma dall’altra darà ulteriore occasione sia a Tudor che alla dirigenza di valutare alcuni giocatori. Delle tantissime situazioni da risolvere nelle prossime settimane abbiamo parlato su ‘TiAmoCalciomercato’ sul canale YouTube di Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sette firme e tre colpi per lo scudetto: la lunga estate bollente dello scatenato Comolli

In questa notizia si parla di: sette - firme - colpi - scudetto

Poule Scudetto Serie D Vai su Facebook

Sette firme e tre colpi per lo scudetto: la lunga estate bollente dello scatenato Comolli; Roma, Massara is back: dagli inizi a Trigoria allo Scudetto col Milan; Termina in perfetta parità Gara 1 della finale Scudetto.

Calciomercato, sette colpi in sette giorni? Le grandi manovre in corso - Saranno sette giorni in cui l’affare giusto potrebbe davvero ... Scrive gazzetta.it

Inter, i sette momenti migliori della stagione scudetto: dalla vittoria contro la Juventus al febbraio dei record - Scopriamo insieme le partite, ma anche i periodi, più importanti del ... Segnala ilmattino.it