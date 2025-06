Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana degli Esordienti A

La Chimera Nuoto conquista il sesto posto nella prestigiosa Coppa Toscana degli Esordienti A, una competizione che mette in mostra i giovani talenti più promettenti della regione. Con diciannove atleti in vasca a Livorno, la squadra ha dimostrato passione, determinazione e un grande spirito di squadra, confermando il loro ruolo emergente nel panorama nuoto toscano. Un risultato che incoraggia ulteriormente il futuro dei nostri giovani campioni.

Sesto posto per la Chimera Nuoto nella Coppa Toscana a Squadre della categoria Esordienti A. La più importante manifestazione regionale rivolta ai nati tra il 2012 e il 2014 ha visto diciannove nuotatori e nuotatrici della società aretina scendere in piscina a Livorno e centrare positivi.

Cloe Barraco, Filippo Batti, Viola Cincinelli, Niccolò Ermini, Martino Gepponi, Feliz Justin Grifoni e Luca Lisi che, con i loro risultati, hanno contribuito al sesto posto della Chimera Nuoto.