Sesto memorial Angelo Menna | il 22 giugno a Vasto il raduno cicloturistico in ricordo dello storico presidente

Siamo orgogliosi di onorare la memoria di Angelo Menna con il Sesto Memorial, un'occasione speciale per celebrare lo spirito di amicizia e passione per il ciclismo. Il raduno amatoriale, in programma il 22 giugno a Vasto, invita tutti gli appassionati a pedalare insieme in ricordo di un grande protagonista della nostra comunità. Unisciti a noi e rendi omaggio a chi ha fatto la storia del nostro territorio!

Si è tenuta oggi, 20 giugno 2025, al Comune di Vasto, la presentazione del sesto trofeo Memorial Angelo Menna. Il raduno amatoriale di cicloturismo si terrà il 22 giugno 2025 a Vasto con partenza alle 08:30 da piazza Rossetti. Per iscriversi chiamare il 3477581992. «Siamo orgogliosi di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Sesto memorial Angelo Menna: il 22 giugno a Vasto il raduno cicloturistico in ricordo dello storico presidente

In questa notizia si parla di: giugno - vasto - sesto - memorial

Vasto celebra il 2 giugno: cerimonia istituzionale e omaggio ai caduti in piazza Caprioli - Vasto si prepara a celebrare con orgoglio il 2 giugno, la Festa della Repubblica. La cerimonia in piazza Caprioli non è solo un omaggio ai caduti, ma anche un momento di riflessione sull'identità nazionale.

XXII° MEETING MASTER DELLA VALDERA 12° MEMORIAL VALENTINA PARENTINI Piscina comunale – Palazzetto dello Sport “Emilio Zoli” DIMENSIONE NUOTO PONTEDERA PONTEDERA 31 MAGGIO 2025 Sono gli ultimi appuntamenti in vasca per qua Vai su Facebook

Sesto memorial Angelo Menna: il 22 giugno a Vasto il raduno cicloturistico in ricordo dello storico presidente; Torna il Trofeo Avis Vasto-Memorial Angelo Menna.

Sesto memorial Angelo Menna: il 22 giugno a Vasto il raduno cicloturistico in ricordo dello storico presidente - Si è tenuta oggi, 20 giugno 2025, al Comune di Vasto, la presentazione del sesto trofeo Memorial Angelo Menna. Come scrive chietitoday.it

Memorial Furione: vince Vizzolo, buon sesto posto per la Junior Volley - La Junior Volley si è comportata bene nonostante il sesto posto finale, tenendo conto che era dal 28 febbraio ... Si legge su casalenews.it