Servizi sociali nel mirino Quattro furti in 8 giorni

Una serie di quattro furti in soli otto giorni scuote i servizi sociali del Navile, lasciando dietro di sé uffici devastati e attrezzature informatiche di scarso valore. Questi violenti blitz, sempre durante le ore di chiusura, mettono in allarme la comunità e le autorità. La situazione si fa intricata e preoccupante: cosa si nasconde dietro questa escalation? Scopriamo insieme i dettagli di un episodio che mina la fiducia nel nostro tessuto sociale.

Quattro furti in otto giorni alla sede dei servizi sociali del Navile in via Marco Polo. Uffici completamente a soqquadro e danni per rubare vecchie attrezzature informatiche e altri oggetti di modesto valore. La serie di blitz è avvenuta sempre quando i locali erano chiusi al pubblico. Il primo episodio è avvenuto nel weekend tra il 6 e l’8 giugno ed è stato scoperto la mattina del 9, quando gli impiegati sono rientrati in ufficio. Stesso copione il weekend successivo, con il furto ancora scoperto nella mattina di lunedì scorso. E ancora intrusioni sono state registrate tra lunedì e martedì e tra martedì e mercoledì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Servizi sociali nel mirino. Quattro furti in 8 giorni

