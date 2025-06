Serve alcol a clienti non soci circolo chiuso e multato con 5mila euro

In estate, la sicurezza e il rispetto delle regole diventano ancora più fondamentali. La polizia locale di La Spezia ha intensificato i controlli serali, sanzionando chi viola le norme, come la vendita di alcol a clienti non soci di circoli chiusi. Un intervento deciso per tutelare residenti e visitatori: scopriamo cosa è successo e perché è importante rispettare le regole durante questa stagione vibrante.

La Spezia, 20 giugno 2025 – Multe, sospensioni di patenti e della licenza, da parte della polizia locale spezzina che ha intensificato i controlli serali sul territorio comunale per garantire, durante il periodo estivo, una maggiore tutela dei residenti, dei consumatori e degli utenti della strada. Nella serata di ieri è stato predisposto un servizio straordinario con più pattuglie operative nel centro storico e lungo i principali assi viari cittadini, con l’obiettivo di prevenire comportamenti pericolosi alla guida, contrastare il degrado urbano e vigilare sul corretto esercizio delle attività commerciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Serve alcol a clienti non soci, circolo chiuso e multato con 5mila euro

