Serie true crime scatena la furia del pubblico americano

La passione per il vero crimine esplode negli Stati Uniti: HBO ha infranto ogni record con “The Mortician”, la serie che svela i segreti oscuri di uno scandalo degli anni ’80. Con oltre 2,6 milioni di spettatori, il documentario si conferma il più visto della storia del canale, lasciando il pubblico incollato allo schermo e aprendo nuove domande sulla giustizia e la verità nascosta dietro le quinte delle agenzie funebri.

successo record per la serie true crime di HBO "the mortician". Una recente produzione della piattaforma HBO ha catturato l'attenzione di oltre 2,6 milioni di spettatori negli Stati Uniti, stabilendo un nuovo record come il documentario più visto nella storia del canale. La serie, intitolata "The Mortician", si compone di tre episodi e approfondisce uno scandalo degli anni '80 legato a pratiche criminali all'interno dell'agenzia funebre Lamb Funeral Home di Pasadena. contenuto e caratteristiche della serie. "The Mortician" narra le vicende di un uomo che, sfruttando la propria reputazione familiare nel settore funebre, commise numerosi atti illeciti.

