Serie C ultima speranza per il Ravenna | l' iscrizione del Brescia potrebbe portare i giallorossi al ripescaggio

Il Ravenna sa di non aver ancora detto l’ultima parola e guarda con speranza alla serie C come ultima possibilità di riscatto. La svolta potrebbe arrivare dal Brescia, che grazie a una domanda di iscrizione presentata dal suo presidente Massimo Cellino, potrebbe aprire uno spiraglio per il ripescaggio dei giallorossi. In un clima di incertezza, tutto rimane in bilico, alimentando la suspense di una stagione che potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Ravenna in serie C? Le speranze non sono finite. L'assist potrebbe arrivare da Brescia, dove il presidente dei biancoblu, Massimo Cellino, avrebbe presentato domanda di iscrizione alla serie C grazie a un termine differito concesso ad alcune società. Il Brescia però, retrocesso dalla Serie B. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Serie C, ultima speranza per il Ravenna: l'iscrizione del Brescia potrebbe portare i giallorossi al ripescaggio

In questa notizia si parla di: serie - brescia - ravenna - iscrizione

Serie B, il Brescia è salvo: battuta la Reggiana 2-1. Gol e highlights - Il Brescia si salva all'ultima giornata! Con un emozionante 2-1 contro la Reggiana, la squadra di Rolando Maran ha superato una stagione difficile, caratterizzata da infortuni e cambi in panchina.

Massimo #Cellino ha iscritto il #Brescia defunto alla Serie C: una mossa che impedirà la riammissione del Caldiero, spalancando le porte delle terza serie al ripescaggio del #Ravenna… Vai su X

La Covisoc ha confermato tutte le iscrizioni delle squadre di serie B e C. Restano vacanti, in serie C, solo tre posti per l'esclusione di Brescia, Spal e Lucchese. Si procederà alle riammissioni, il che significa che non sarà necessario versare i famosi 300mila eu Vai su Facebook

Serie C, ultima speranza per il Ravenna: l'iscrizione del Brescia potrebbe portare i giallorossi al ripescaggio; Svolta Ravenna FC, il Brescia si iscrive in C e apre le porte al ripescaggio giallorosso; Colpo di scena a Brescia: il Ravenna verso il ripescaggio in serie C.

Serie C, ultima speranza per il Ravenna: l'iscrizione del Brescia potrebbe portare i giallorossi al ripescaggio - Il presidente Cellino iscrive il Brescia al campionato di Serie C, ma la squadra lombarda sarebbe vicina al fallimento. Come scrive ravennatoday.it

Serie C, Brescia: Cellino valuta l’iscrizione in deroga! La mossa favorirebbe il ripescaggio del Ravenna a discapito del Caldiero Terme - La mossa favorirebbe il ripescaggio del Ravenna a discapito del Caldiero Terme Il futuro del Ravenna in Serie C sembra ormai legato a doppio fi ... Scrive calcionews24.com