Serie C clamoroso! Il Brescia presenta la domanda per l’iscrizione adesso il Ravenna può sperare nel ripescaggio

Un nuovo capitolo si apre nel mondo del calcio di Serie C: il Brescia ha presentato la domanda di iscrizione, scatenando speranze e tensioni tra i club coinvolti. Con questa mossa, il Ravenna può ora puntare al ripescaggio, aggiungendo ulteriore suspense a una stagione già ricca di colpi di scena. È un momento di attesa e strategia: chi si aggiudicherà il posto in campo?

Nuovo colpo di scena nella già intricata vicenda legata all'iscrizione del Brescia alla Serie C 202526, con importanti ripercussioni sulla graduatoria dei ripescaggi e sul futuro del Ravenna. Nonostante il club lombardo abbia saltato la scadenza del 6

