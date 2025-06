Serie C Brescia | Cellino valuta l’iscrizione in deroga! La mossa favorirebbe il ripescaggio del Ravenna a discapito del Caldiero Terme

Il mondo del calcio italiano è in fermento: il Brescia, sotto la guida di Cellino, valuta l’iscrizione in deroga per la Serie C. Questa mossa strategica potrebbe essere decisiva, favorendo il ripescaggio del Ravenna e mettendo in discussione le chance del Caldiero Terme. La situazione si fa sempre più intricata, con le sorti di diverse squadre appese a un filo. Scopriamo insieme come si svilupperà questa delicata manovra.

Il futuro del Ravenna in Serie C sembra ormai legato a doppio filo con la situazione sempre più complicata del Brescia. Dopo una retrocessione dalla Serie B causata da una penalizzazione di 4 punti (a . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Serie C, Brescia: Cellino valuta l’iscrizione in deroga! La mossa favorirebbe il ripescaggio del Ravenna a discapito del Caldiero Terme

