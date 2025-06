Serie B Salernitana | Non abbiamo responsabilità per il riso avariato

La Salernitana smentisce ogni responsabilità riguardo al riso avariato che ha portato al ricovero di alcuni giocatori e tesserati dopo la finale di andata dei playout contro la Sampdoria a Genova. La società garantisce di aver seguito tutte le procedure corrette nella gestione del cibo, rassicurando tifosi e stakeholders. Ora, l'attenzione si concentra sulle indagini in corso per fare chiarezza sulla vicenda.

La Salernitana declina proprie responsabilità sul cibo avariato che sarebbe alla base del ricovero di giocatori e tesserati dopo il match con la Samp nella finale di andata dei playout di Serie B domenica a Genova. " Lo staff della Salernitana ha correttamente provveduto alla custodia dei pasti sia attraverso propri contenitori idonei, al momento del prelievo, sia successivamente all'arrivo allo stadio Luigi Ferraris di Genova, mediante la riposizione degli stessi nei frigoriferi dei locali spogliatoio – spiega il club – È totalmente falso affermare che il riso in questione sia stato "mal conservato per diverse ore all'interno del pullman della squadra, esposto a temperature elevate".

