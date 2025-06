Serie A passa alla rivale | è fatta per il trasferimento

Il calciomercato della Serie A si infiamma con un nuovo capitolo: il trasferimento del giocatore simbolo alla rivale storica, segnando un cambio di fronte che scuote gli appassionati. Sebbene le ufficialità saranno possibili solo dal 1° luglio, i direttori sportivi sono già all’opera, tessendo reti e strategie. Il trasferimento del protagonista di questa operazione rappresenta non solo un cambio di maglia, ma anche un’affermazione di nuove ambizioni e sfide nel mondo del calcio italiano.

Calciomercato, Fazzini in chiusura alla Fiorentina: i dettagli del trasferimento.