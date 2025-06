Serie A anticipi e posticipi Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce apriranno le danze

La Serie A prende il via con anticipi e posticipi che promettono emozioni fin dai primi giorni. I tifosi non vedono l’ora di scoprire come si schiereranno le grandi protagoniste, tra sfide mozzafiato e sorprese imprevedibili. Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce apriranno ufficialmente le danze, dando il calcio d’inizio a una stagione che si preannuncia ricca di passione e spettacolo. Non resta che sintonizzarsi per vivere ogni momento in prima linea!

Ieri la Lega di Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate del campionato. Tutte le partite su Dazn, tra parentesi quelle anche su Sky. 1ª giornata. Sabato 23 agoto 18.30 Genoa-Lecce, Sassuolo-Napoli, 20.45 Milan-Cremonese, Roma-Bologna (anche Sky). Domenica 24 ore 18.30 Cagliari-Fiorentina, Como-Lazio (anche Sky), 20.45 Atalanta-Pisa, Juventus-Parma. Lunedì 25 ore 18.30 Udinese-Verona, 20.45 Inter-Torino (anche Sky). 2ª giornata: Venerdì 29 agosto 18.30 Cremonese-Sassuolo, 20.45 Lecce-Milan (anche Sky), Sabato 30 ore 18.30 Bologna-Como, Parma-Atalanta, 20.45 Napoli-Cagliari, Pisa-Roma (anche Sky), domenica 31 ore 18. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A, anticipi e posticipi. Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce apriranno le danze

In questa notizia si parla di: serie - anticipi - posticipi - sassuolo

Serie A, calendario anticipi-posticipi 37ª giornata: conferma Inter-Lazio! - La Lega Serie A ha annunciato il calendario per la 37ª giornata, con date e orari ufficiali. Tra gli incontri da seguire, spicca l'attesissimo match tra Inter e Lazio, che si disputerà in contemporanea con altre otto partite.

Sono ufficiali gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate del prossimo campionato di Serie A. Si parte sabato 23 agosto alle 18.30 con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli. Di seguito l'elenco di tutte le partite con i rispettivi orari Vai su Facebook

Sono stati ufficializzati gli #anticipi e i #posticipi delle prime tre giornate del campionato di #SerieA 2025/2026 Il nuovo campionato inizierò il 23 agosto, con due partite alle 18.30, ovvero Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli Vai su X

Anticipi e posticipi delle prime tre giornate; Serie A 2025-2026, calendario anticipi e posticipi della 1ª, 2ª e 3ª giornata: apre Sassuolo-Napoli; Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate: si parte con Genoa-Lecce e Sassuolo-Napoli.

Calcio: Serie A, anticipi e posticipi delle prime tre giornate - La Lega di Serie A ha ufficializzato gli anticipi e i posticipi delle prime tre giornate del prossimo campionato. Scrive tuttosport.com

Serie A, anticipi e posticipi. Sassuolo-Napoli e Genoa-Lecce apriranno le danze - Ieri la Lega di Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi delle prime tre giornate del campionato. Secondo sport.quotidiano.net