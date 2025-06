Seregno cambio al vertice Pozzi è il nuovo presidente

Seregno si rinnova con un nuovo vertice: Pozzi 232 è il nuovo presidente, accompagnato da un consiglio diretto e da un’importante partnership internazionale con l’FC Norimberga. Questa mossa strategica apre nuove opportunità di crescita e collaborazione nel panorama calcistico europeo. Il club si prepara a una stagione carica di novità, con l’obiettivo di consolidare il proprio ruolo e sognare grandi traguardi. Intanto, c’è un nuovo capitolo che si apre...

Nuovo presidente, nuovo consiglio direttivo e soprattutto un “ponte” con l’estero in virtù della stipula di un accordo di cooperazione con l’ Fc Norimberga, club professionistico tedesco. È questo il biglietto da visita del Seregno Fbc in vista della sua seconda stagione tra i “grandi”, in attesa della comunicazione dell’avvenuto ripescaggio in Eccellenza, che arriverà dalla Federazione però solo nelle prossime settimane. Intanto c’è un nuovo presidente. Succede ad Alfredo Varini, uomo di riferimento, dodici mesi fa, della ripartenza dal campionato di Promozione, Claudio Pozzi già nei ranghi azzurri con il settore giovanile dopo il fallimento di due anni or sono. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it