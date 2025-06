Sere d' estate Fai in Lombardia | ecco tutti gli eventi

Le serate d’estate in Lombardia e oltre sono un tripudio di eventi indimenticabili, tra cultura, musica e natura. Dalle letture poetiche ai concerti sotto le stelle, passando per picnic al tramonto e lezioni di astronomia: ogni appuntamento è un’occasione speciale per scoprire i tesori nascosti del nostro patrimonio. Non perdere l’opportunità di vivere un’estate unica con "Sere d’estate Fai": un viaggio tra bellezze e emozioni da condividere.

Milano – Dagli incontri dedicati alla letteratura e alla poesia ai concerti e cinema sotto le stelle. Ma ci saranno anche piccole lezioni di astronomia, picnic e aperitivi al tramonto, per scoprire le bellezze e peculiarità di alcuni Beni del Fai. Torna l'appuntamento con "Sere d'estate Fai" dal 21 giugno ad inizio settembre 2025. Trenta Beni del Fondo per l’Ambiente Italiano in 14 regioni - dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche- apriranno le porte alla sera con un ricco calendario di eventi. Il calendario delle "Sere FAI d’Estate" in Lombardia prenderà il via nel fine settimana del 21 e 22 giugno, all'interno del Monastero di Torba a Gornate Olona (Va), nella cui chiesa è stato da poco inaugurato il nuovo altare disegnato da Mario Botta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sere d'estate Fai in Lombardia: ecco tutti gli eventi

In questo articolo vi portiamo alla scoperta di sette beni FAI in Lombardia che abbiamo visitato (e amato), da godersi soprattutto nelle giornate e sere d'estate.

