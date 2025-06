Serata di beneficenza per Omphalos e Avis

Unisciti a noi per una serata di solidarietà e spettacolo al Teatro delle Energie di Grottammare. Organizzata dal comitato di quartiere ‘Valtesino’ in collaborazione con ‘Ballet Milò’ e il patrocinio comunale, questa iniziativa mira a sostenere l’Associazione Omphalos Autismo & Famiglie e AVIS di Grottammare. Preparati a lasciarti coinvolgere da emozionanti esibizioni artistiche che renderanno questa serata indimenticabile, perché insieme possiamo fare la differenza.

Il comitato di quartiere ‘Valtesino’ di Grottammare, in collaborazione con l’associazione ‘ Ballet Milò ’ di San Benedetto e il patrocinio del comune di Grottammare, organizza una serata di beneficenza per una raccolta fondi a favore dell’Associazione Omphalos Autismo & Famiglie e AVIS di Grottammare. L’evento si terrà lunedì prossimo alle ore 20,30 al Teatro delle Energie di Grottammare. La serata sarà incentrata su esibizioni artistiche di danza, musica, teatro e canto con il coinvolgimento di giovani talenti del territorio, allievi della Ballet Milò sotto la supervisione del direttore artistico Maria Magliulo, regista e ideatrice dello spettacolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Serata di beneficenza per Omphalos e Avis

