Sequestrato un pezzo di spiaggia libera | era occupata abusivamente da un noto ristorante

Durante un blitz della Guardia Costiera nella Penisola Sorrentina, è stata sequestrata una porzione di spiaggia libera occupata in modo illecito da un noto ristorante. La scoperta ha portato al sequestro di una pedana in legno lunga decine di metri, installata senza autorizzazione. Questo intervento dimostra come le forze dell’ordine siano sempre più attentive alla tutela del patrimonio pubblico e all’applicazione delle normative ambientali. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le regole per preservare il nostro patrimonio costiero.

I militari della Guardia Costiera, durante alcuni controlli, hanno sequestrato un'area di spiaggia libera abusivamente occupata da un ristorante della Penisola Sorrentina. Durante ile verifiche, è emerso che il titolare del locale aveva installato una pedana in legno di diverse decine di metri.

